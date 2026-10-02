Ветхий центр снесут, гаражи и промзоны застроят: как изменится Уральск

Одной из ключевых задач нового Генплана станет сохранение архитектурного наследия, эстетической ценности и гармоничная интеграция историко-культурных памятников в современную городскую среду.

Главный градостроительный документ Уральска предусматривает не только освоение новых земель, но и масштабное обновление уже застроенной части города.

По информации отдела архитектуры и градостроительства Уральска, особенность нового проекта Генерального плана заключается в параллельном развитии как новых, так и существующего городского пространства.

В застроенной части города планируют:

снос ветхого и малоценного жилья в центральной части с последующей реновацией;

реорганизацию территорий гаражных кооперативов;

эффективное переосмысление неиспользуемых или требующих реконструкции промышленных зон;

возведение мало- и среднеэтажных жилых домов.

Вместе с тем в отделе архитектуры подчеркивают, что Уральск обладает богатой историей, а старая часть города сохранила первоначальную планировочную структуру. Одной из ключевых задач нового Генплана станет сохранение архитектурного наследия, эстетической ценности и гармоничная интеграция историко-культурных памятников в современную городскую среду.

Таким образом, будущее развитие Уральска будет строиться на балансе: освоение новых территорий пройдет одновременно с модернизацией старых районов.

Кроме того, в материалах Генерального плана предусмотрено перспективное территориальное развитие близлежащих населенных пунктов - сел Мичуринское и Асан.