Пассажирский самолёт с паломниками разбился при заходе на посадку: погибли 183 человека

15 ноября 1978 года в районе Катунаяке, недалеко от Негомбо на Шри-Ланке, произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории страны. Самолёт DC-8-63CF авиакомпании Loftleiðir, выполнявший чартерный рейс LL001 из Джидды в Сурабаю с промежуточной посадкой в Коломбо, разбился при заходе на посадку. На борту находились 262 человека, 183 из них погибли, передает МойГород

Рейс с паломниками из Джидды

Самолёт с бортовым номером TF-FLA выполнял чартерный рейс для индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia. На его борту находились 249 пассажиров и 13 членов экипажа.

Большинство пассажиров были гражданами Индонезии, возвращавшимися домой после хаджа в Мекку. Экипаж состоял из 13 граждан Исландии. Самолёт должен был сделать промежуточную остановку в Коломбо для дозаправки и смены экипажа, после чего продолжить полёт в Сурабаю.

После вылета из Джидды самолёт набрал эшелон 330, около 10 километров. По мере приближения к Шри-Ланке экипаж начал подготовку к посадке.

DC-8-63CF борт TF-FLA

Экипаж запросил другую взлётно-посадочную полосу

Вечером 15 ноября диспетчер сообщил экипажу, что посадка будет выполняться на ВПП 04 аэропорта Катунаяке. Однако экипаж запросил посадку на полосу 22. Запрос был одобрен, после чего самолёту дали инструкции для захода по курсо-глиссадной системе.

Примерно в 167 километрах от аэропорта самолёт начал снижение и занял эшелон 220, то есть высоту около 6,7 километра. Позже экипаж связался с радиолокационным диспетчером, который разрешил снижение до 2000 футов, или около 610 метров, и продолжение захода на ВПП 22.

Предупреждение диспетчера не дошло до экипажа

Во время снижения возникла серьёзная проблема со связью. Диспетчер подхода дважды передал экипажу предупреждение о слишком низкой высоте, однако пилоты не услышали эти сообщения, поскольку в тот момент находились на другой радиочастоте.

Самолёт продолжал снижение. В условиях дождя и плохой видимости экипаж не успел вовремя исправить траекторию.

В 23:28 по местному времени DC-8 находился примерно в двух километрах от торца взлётно-посадочной полосы. Вместо выхода непосредственно к ВПП самолёт столкнулся с землёй в районе каучуковых и кокосовых плантаций и разрушился. После удара возник пожар.

Погибли 183 человека

На борту находились 262 человека. В результате катастрофы погибли 183 — 175 пассажиров и восемь членов экипажа.

Ещё 32 человека получили травмы. Выжить удалось 79 пассажирам и членам экипажа. Погибших и пострадавших на земле не было.

Спасательная операция началась практически сразу. Первые пожарные машины прибыли к месту катастрофы примерно через полчаса. Однако работе спасателей мешали густые кокосовые пальмы и труднодоступная территория плантаций.

Что стало причиной катастрофы

Для расследования создали комиссию с участием представителей Шри-Ланки, Исландии, США и Индонезии.

Согласно выводам большинства членов комиссии, технических отказов самолёта непосредственно перед катастрофой не обнаружили. Экипаж также имел необходимую подготовку.

Одной из основных причин назвали действия экипажа: самолёт снижался с большей скоростью, чем требовалось, а пилоты не заметили, что воздушное судно оказалось ниже безопасной высоты. Кроме того, экипаж своевременно не предпринял попытку уйти на второй круг.

Среди возможных сопутствующих факторов рассматривался и внезапный сдвиг ветра, который мог привести к дополнительной потере высоты.

Исландская сторона не согласилась с выводами

Исландские представители не полностью согласились с версией, возлагавшей основную ответственность на экипаж.

Они указывали на проблемы с техническим оснащением аэропорта и работу диспетчерских служб. В частности, рассматривалась версия о том, что глиссада имела отклонение вниз, а радиолокационный диспетчер передавал экипажу неверные значения высоты

Таким образом, расследование выявило сразу несколько факторов, которые могли привести к трагедии: действия экипажа, особенности работы диспетчерских служб, недостатки оборудования аэропорта и возможные погодные условия.

Одна из крупнейших авиакатастроф Шри-Ланки

Кладбище жертв катастрофы рейса 001

Катастрофа рейса LL001 стала крупнейшей авиакатастрофой в истории исландской авиации. В истории Шри-Ланки она остаётся одной из самых масштабных: по данным гражданской авиации страны, происшествие произошло 15 ноября 1978 года в районе аэропорта Бандаранаике в Катунаяке.

Самолёт DC-8-63CF с именем Leifur Eiríksson после катастрофы был полностью разрушен. Трагедия стала одним из наиболее известных авиационных происшествий, связанных с заходом на посадку в условиях плохой видимости и сложного взаимодействия между экипажем и диспетчерскими службами.