Будет ли проспект Назарбаева пешеходным? Что говорят в акимате Уральска

Идею сделать проспект пешеходным обсуждают в Уральске почти 10 лет. Что известно о проекте сегодня.

Идея сделать главную транспортную артерию Уральска пешеходной зоной активно обсуждалась горожанами и властями еще в 2017–2019 годах. Особый резонанс эта тема получила благодаря инициативе ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Толкачева. В 2017–2018 годах на отчетных встречах с акимами он неоднократно предлагал полностью освободить от автомобилей историческую часть проспекта.

Свое предложение пенсионер объяснял заботой о здоровье горожан. Он считал, что на проспекте должно быть больше пространства для прогулок, чтобы дети могли свободно гулять, а пожилые люди отдыхать на свежем воздухе. Автомобильный поток он предлагал перенаправить на улицу Тайманова.

В 2019 году в городском отделе архитектуры и градостроительства также рассматривали вариант преобразования части проспекта Назарбаева. Предлагалось сделать пешеходным участок от улицы Сарайшик до Пугачева, при этом сохранить движение общественного транспорта. Кроме того, планировалось обустроить велодорожки и расширить пешеходную зону. Предполагалось, что это поможет сохранить исторические и архитектурные объекты и одновременно создаст больше пространства для бизнеса.

Фото: акимат Уральск

Что говорят в акимате сейчас?

В городском акимате сообщили, что вопрос о полном переводе проспекта Назарбаева в пешеходную зону пока не решен. Для этого необходимо провести отдельное и комплексное исследование. Такой проект затрагивает сразу несколько вопросов: организацию дорожного движения, нагрузку на соседние улицы, маршруты общественного транспорта, парковки, доступ жителей и бизнеса к объектам, а также безопасность.

Поэтому сначала специалисты должны изучить транспортную и градостроительную ситуацию, возможные варианты движения и их влияние на центральную часть города. На сегодняшний день решения и утвержденного проекта по полному закрытию проспекта Назарбаева для автомобилей нет. При этом ранее проведенное благоустройство центральной части проспекта Назарбаева выполнено с сохранением возможности движения автомобилей. Таким образом, полностью пешеходным проспект Назарбаева пока не станет.

Напомним, что с 2026 года в городе работает "Центр архитектуры и урбанистики". Центр занимается вопросами благоустройства и развития городской среды. Одно из направлений работы центра — дизайн-код. Для проспекта Назарбаева такой документ разработали еще в 2021 году. В 2026 году его требования включили в правила благоустройства, поэтому теперь появилась правовая основа для их применения. Специалисты центра следят за соблюдением требований к внешнему виду зданий и рекламных конструкций на проспектах Назарбаева, Абая, Абулхаир хана и улице Курмангазы.

В дальнейшем в Уральске планируют разработать дизайн-коды еще для трех крупных улиц — проспекта Абая, проспекта Абулхаир хана и улицы Курмангазы. Кроме того, рассматривается сотрудничество с Центром урбанистики Астаны. Речь идет об обмене опытом, развитии общественных пространств и внедрении современных решений в городской среде.