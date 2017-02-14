Алексей ТОЛКАЧЕВ попросил акима города рассмотреть предложение о том, чтобы проспект Достык в районе площади С. Датова освободить от транспорта. - Летом на площади гуляют очень много людей. Дети бегают, пенсионеры отдыхают на лавочках, молодежь приходят туда на фонтан и очень хотелось бы, чтобы около площади перестали ездить машины. Прошу рассмотреть мое предложение, думаю многие меня поддержат, - заявил Алексей ТОКАЧЕВ. На что аким Уральска сказал, что пока невозможно закрыть главный проспект города.