Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ночь на 15 марта в одном из магазинов Актобе неизвестный злоумышленник разбил молотком стекло входной двери и похитил 18 сотовых телефонов. Предварительный ущерб, по оценке владельца, составил около 15 миллионов тенге.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его на одной из улиц города в момент попытки сбыта украденных устройств. В ходе следственных действий все телефоны были изъяты.

Ведётся досудебное расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Департамент полиции напоминает владельцам магазинов о необходимости соблюдать меры безопасности: устанавливать охранную сигнализацию, системы видеонаблюдения и усиливать защиту входных групп.