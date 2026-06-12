Казахстан и Европейский союз приблизились к подписанию соглашений, которые существенно облегчат жизнь путешественникам.

Дипломаты согласовали большинство пунктов в будущих документах об упрощении визового режима и реадмиссии. Как заявили в МИД РК, по итогам очередного раунда переговоров сторонам удалось добиться серьёзного прогресса по ключевым вопросам.

Что именно изменится для заявителей

Новые договоренности призваны избавить казахстанцев от главных бюрократических барьеров при оформлении шенгенских виз. Эксперты пересматривают практические аспекты, которые годами усложняли процесс сбора документов и поездок.

В пакет соглашений заложили сразу несколько важных послаблений:

Сокращение сроков: европейские консульства будут рассматривать заявления и выдавать визы значительно быстрее.

Минимум бумаг: список обязательных справок и подтверждающих документов планируют оптимизировать и сократить.

Длинные визы: процедуру выдачи многократных виз на длительный срок сделают более понятной и доступной для добросовестных заявителей.

Зачем это нужно Европе и Казахстану

Помимо очевидной выгоды для обычных туристов, упрощение процедур откроет новые возможности для бизнеса, учёных и студентов. Стороны уже зафиксировали высокое взаимопонимание по большинству спорных пунктов.

Сейчас рабочие группы готовят финальные тексты документов для подписания. Следующий раунд встреч должен окончательно закрепить новые правила въезда граждан Казахстана на территорию стран Евросоюза.