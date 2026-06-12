На мосту проведут дорожно-ремонтные работы.

В Уральске на неделю закроют мост через реку Чаган

По информации отдела ЖКХ Уральска, с 21:00 13 июня до 20 июня 2026 года движение по мосту через реку Чаган в сторону поселка Деркул будет временно перекрыто.

На мосту планируется провести дорожно-ремонтные работы по замене деформационных швов.

-На период проведения работ будут внесены временные изменения в схемы движения городских автобусных маршрутов, следующих в поселок Деркул, - сообщили в ЖКХ.

Маршруты №4, №7, №7У, №16, №17, №49 и №53 будут осуществлять перевозку пассажиров только до закрытого участка с обеих сторон моста:

автобусы со стороны поселка Деркул будут следовать до места перекрытия;

автобусы со стороны города также будут осуществлять движение до закрытого участка;

для продолжения поездки пассажирам необходимо будет перейти закрытый участок пешком и воспользоваться автобусом соответствующего маршрута на противоположной стороне.

При этом маршруты №17 и №53 будут осуществлять движение только до места перекрытия без организации альтернативной схемы движения.

Уральцев и гостей города попросили учитывать временные изменения при планировании своих поездок.