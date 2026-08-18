Обещал золото и подряды «КазАвтоЖола»: из России экстрадировали подозреваемого в крупном обмане

Из России экстрадировали в Казахстан гражданина, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По версии правоохранителей, фигурант выманивал крупные суммы, обещая содействие в получении коммерческих контрактов.

- Следствием установлено, что в феврале 2019 года подозреваемый путем обмана под предлогом оказания содействия в заключении контракта на добычу золотосодержащей руды на месторождении в Акмолинской области завладел денежными средствами троих граждан в сумме 500 тыс. долларов США. Кроме того, в 2021 году он же убедил двоих предпринимателей передать ему 93,4 млн тенге за содействие в заключении с АО "НК "КазАвтоЖол" контракта на выполнение дорожно-строительных работ, - рассказали в ведомстве.

После совершения афер мужчина скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск. В сентябре прошлого года его задержали в Москве, а затем по запросу надзорного органа Казахстана экстрадировали на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также с возможным пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.