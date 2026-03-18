В этом году мусульманский праздник Ораза айт совпадает с главным весенним праздником казахов — Наурызом. Оба события будут отмечаться одновременно.

Ораза айт знаменует окончание Рамазана — время духовного очищения, радости, милосердия, молитв и укрепления семейных связей. Наурыз отмечается более 5 тысяч лет у казахов и других народов Азии, символизируя обновление природы, начало нового года и новой жизни.

Во время праздников люди обмениваются поздравлениями, посещают родственников и друзей, накрывают праздничные столы. Однако из-за большого количества еды возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений.

Рекомендации дали специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО:

Разделяйте сырые и готовые продукты, используйте разные доски и упаковку;

Храните продукты в закрытой таре;

Следуйте технологии приготовления;

Проверяйте сроки годности и не используйте просроченные продукты;

Не оставляйте готовую еду при комнатной температуре более 2 часов;

Зеленые овощи и травы тщательно мойте проточной водой;

Держите кухню и посуду в чистоте;

Соблюдайте личную гигиену.

Для организаторов массовых мероприятий (шатры, юрты и т.п.):

Используйте одноразовую посуду и столовые приборы;

Не допускайте к продаже людей без спецодежды, медосмотра и обучения;

Не продавайте просроченные или быстро портящиеся продукты, салаты, кремовые изделия, домашние консервы;

Регулярно убирайте мусор и пищевые отходы.

– Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить кишечные инфекции и пищевые отравления, чтобы праздники прошли радостно и безопасно для всех жителей региона,— отмечают в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Если появились боль в животе, тошнота, рвота или диарея — не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу.