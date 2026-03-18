В этом году мусульманский праздник Ораза айт совпадает с главным весенним праздником казахов — Наурызом. Оба события будут отмечаться одновременно.
Ораза айт знаменует окончание Рамазана — время духовного очищения, радости, милосердия, молитв и укрепления семейных связей. Наурыз отмечается более 5 тысяч лет у казахов и других народов Азии, символизируя обновление природы, начало нового года и новой жизни.
Во время праздников люди обмениваются поздравлениями, посещают родственников и друзей, накрывают праздничные столы. Однако из-за большого количества еды возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений.
Рекомендации дали специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО:
Разделяйте сырые и готовые продукты, используйте разные доски и упаковку;
Храните продукты в закрытой таре;
Следуйте технологии приготовления;
Проверяйте сроки годности и не используйте просроченные продукты;
Не оставляйте готовую еду при комнатной температуре более 2 часов;
Зеленые овощи и травы тщательно мойте проточной водой;
Держите кухню и посуду в чистоте;
Соблюдайте личную гигиену.
Для организаторов массовых мероприятий (шатры, юрты и т.п.):
Используйте одноразовую посуду и столовые приборы;
Не допускайте к продаже людей без спецодежды, медосмотра и обучения;
Не продавайте просроченные или быстро портящиеся продукты, салаты, кремовые изделия, домашние консервы;
Регулярно убирайте мусор и пищевые отходы.
– Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить кишечные инфекции и пищевые отравления, чтобы праздники прошли радостно и безопасно для всех жителей региона,— отмечают в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.
Если появились боль в животе, тошнота, рвота или диарея — не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу.