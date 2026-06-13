По данным департамента полиции ЗКО, с 10 по 14 июня в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подложный номер". В первый день рейдов полицейские выявили 122 административных нарушения:
9 фактов управления автомобилем без государственных регистрационных номеров или незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством,
3 факта управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения,
28 фактов использования телефона во время управления автомобилем,
50 нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, а также требований по использованию ремней безопасности и мотошлемов,
27 фактов эксплуатации автомобилей с нечитаемыми, не соответствующими стандартам или неправильно установленными государственными номерными знаками.
На специализированную стоянку помещено 7 транспортных средств.