Яндекс Дропс — первое носимое ИИ-устройство Яндекса с Алисой AI — поступит в продажу в Казахстане 16 июня. Наушники будут доступны в фирменном магазине Алисы и магазинах партнёров Яндекса по цене 54 990 тенге.

Яндекс Дропс позволяют обращаться на ходу к Алисе AI — мощной универсальной нейросети, с которой можно решать любые задачи. Пользователи Яндекс Дропс смогут в любой момент задать вопрос нейросети голосом и первыми получат доступ к новой функции Алисы AI «Моя память». С ее помощью можно сохранять свои мысли, планы и идеи, а нейросеть превратит их в структурированные записи и напоминания. Владельцы Дропс смогут использовать «Мою память» не только через наушники, но и в чате с Алисой AI, на Станциях и ТВ Станциях на русском языке.

Передовая ИИ-модель

В Яндекс Дропс работает самая мощная языковая модель Яндекса — Алиса AI. Её обучали на миллионах задач, которые люди каждый день решают с помощью различных нейросетей, ассистентов, Поиска и других сервисов Яндекса. С октября прошлого года нейросеть доступна на alice.yandex.ru и в приложении Алиса AI, а теперь ещё и в Яндекс Дропс. В чате приложения Алиса AI даёт подробную информацию, а в наушниках — более лаконичные ответы, чтобы их было легко воспринимать на слух. Так, пользователи могут получать ответы нейросети, не глядя в телефон или ноутбук.

Например, во время похода по магазинам можно узнать у Алисы AI, что такое E440 в составе йогурта, а перед выходом с работы спросить, какая погода сегодня вечером в Алматы. Начатый в наушниках диалог можно продолжить в чате — он сохранится в разделе «Наушники Дропс».

«Моя память»: помогает сохранить и быстро найти важное

Обладатели Яндекс Дропс первыми получат доступ к функции Алисы AI «Моя память», которая будет выполнять роль «внешней памяти». С её помощью можно прямо на ходу наговорить Алисе AI всё, что важно не забыть: например, что подарить другу, о чём договорились с коллегой, какие вопросы нужно задать врачу. Алиса AI превратит эту информацию в структурированные списки и заметки, к которым можно в любой момент вернуться. Например, она подскажет, когда заканчивается страховка на машину и когда нужно оплатить коммунальные услуги. Нейросеть также вовремя напомнит о важном — через наушники, уведомление на телефон, Станцию или ТВ Станцию. Больше не придётся держать всё в голове или искать, в каком приложении или мессенджере сохранена информация.

«Моя память» будет доступна владельцам Яндекс Дропс в наушниках и в приложении с Алисой AI на компьютере и смартфоне, а также в умных колонках и ТВ Станциях на русском языке. Искать, удалять, добавлять и редактировать записи можно вручную или голосом. Например, можно спросить: «Алиса, когда нужно принести поделку в детский сад?», «Алиса, что я хотела рассказать подруге?» или сказать «Алиса, вычеркни купальник из списка вещей в поездку».

Музыка, звонки и управление голосом — как на Станциях

Яндекс Дропс работают как полноценные наушники с качественным звуком, шумоподавлением и голосовым управлением звонками, музыкой и умным домом. Например, можно на ходу попросить Алису AI включить любимый плейлист, запустить дома пылесос или набрать номер друга или поликлиники — нейросеть сама найдёт номер в списке контактов или в интернете. Наушники понимают быстрые команды. Можно сказать просто «Тише», «Стоп», «Продолжи», «Отклони» или воспользоваться другой быстрой командой. Они сработают даже без интернета, так как NPU-процессор обрабатывает их прямо на устройстве. Алгоритм обучили таким образом, чтобы наушники слышали команды даже в шумных местах.

За качество звука в наушниках отвечает 11-миллиметровый аудиодрайвер. Для тех, кто хочет самостоятельно настроить звук, есть эквалайзер с разными вариантами настроек. В наушниках доступны три режима шумоподавления: стандартный, адаптивный и режим прозрачности. Шумоподавление работает не только в динамиках, но и в микрофонах — во время звонков.

Наушники доступны в белом, чёрном и фиолетовом цветах и оснащены сенсором. Пользователи могут нажатием управлять звонками, воспроизведением и шумоподавлением и регулировать громкость касанием. Яндекс Дропс защищены от пыли и влаги по стандарту IP54 и подходят для занятий спортом. С шумоподавлением и вызовом Алисы AI они работают без подзарядки до пяти часов, а если отключить эти функции — то до восьми.

Яндекс Дропс необходимо подключить к приложению Алиса AI. Чтобы нейросеть мгновенно отвечала на вопросы, нужно убедиться, что приложение работает в фоновом режиме.

С 16 июня Яндекс Дропс станут доступны в магазинах «Технодом», «Мечта», Sulpak, а также в фирменном магазине Алисы по цене 54 990 тенге. Подробнее об устройстве можно узнать на сайте, он доступен на казахском и русском языке.