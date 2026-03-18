Решение приняли после истечения трёхлетней отсрочки, предоставленной из-за наличия малолетнего ребёнка.

16 марта суд №2 города Атырау рассмотрел представление службы пробации. Отсрочка исполнения наказания действовала до 10 марта 2026 года, сообщает azh.kz.

После окончания отсрочки наказание не применяется автоматически. Сначала служба пробации оценивает поведение осуждённого за этот период и вносит представление в суд. Уже на его основании суд решает, исполнять ли наказание в прежнем виде или изменить его.

По данным службы пробации, Хаменова не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребёнка.

С учётом этих обстоятельств суд удовлетворил представление. Неотбытая часть наказания заменена на 7 лет ограничения свободы с пробационным контролем на тот же срок.

Напомним, 15 ноября 2022 года тот же суд признал Хаменову виновной в получении взятки. Ей назначили 7 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Исполнение приговора отсрочили на три года из-за наличия малолетнего ребёнка.

По материалам дела, речь шла о взятке в размере 4,5 млн тенге при реализации проекта по установке памятника Абаю Кунанбаеву. Суд также постановил конфисковать имущество.

Хаменова вину не признала и обжаловала приговор, однако он остался без изменений.