Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Осуждённая замакима Атырауской области обжаловала приговор

Бакытгуль Хаменова подала апелляционную жалобу, передаёт портал «Мой ГОРОД». 15 ноября в уголовном суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева. Суд признал их виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Также директор ТОО «Адамов» признан виновным в даче взятки должностному лицу. Приговором суда Бакытгуль Хаменова признана виновной в получении взятки, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Однако суд о
Арайлым Усербаева
Осуждённая замакима Атырауской области обжаловала приговор
Бакытгуль Хаменова подала апелляционную жалобу, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области
Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области
15 ноября в уголовном суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева. Суд признал их виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Также директор ТОО «Адамов» признан виновным в даче взятки должностному лицу. Приговором суда Бакытгуль Хаменова признана виновной в получении взятки, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Однако суд отсрочил наказание на три года, так как у осуждённой есть двое малолетних детей. Рыскалиев также был признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Адамов проведёт в колонии четыре года. Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Не согласившись с таким решением суда, экс-чиновница подала апелляционную жалобу. Однако коллегия областного суда пока не рассмотрела её дело. – В суд №2 Атырау поступили аппеляционные жалобы от Бакытгуль Хаменовой и её адвоката Игоря Вранчева, также от Адамова, защитника и адвоката Адамовой и от адвоката Акылбека Рыскалиева Жолболовой, - сообщили в пресс-службе областного суда. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса парламента от партии Nur Otan, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд жалоба

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article