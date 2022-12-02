Осуждённая замакима Атырауской области обжаловала приговор

Бакытгуль Хаменова подала апелляционную жалобу, передаёт портал «Мой ГОРОД». 15 ноября в уголовном суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева. Суд признал их виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Также директор ТОО «Адамов» признан виновным в даче взятки должностному лицу. Приговором суда Бакытгуль Хаменова признана виновной в получении взятки, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Однако суд о