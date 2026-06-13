Порывы ветра могут достигать 20 ветров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 14 июня в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +28 градусов, ночью +16.

Дождь с грозой ожидается в Атырауской области. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +17.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер с порывами. Днем до 25 градусов тепла, ночью +15.

До 35 градусов жары ожидается днем в Мангыстауской области. В регионе также ожидаются дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду.