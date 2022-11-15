К тюремному сроку приговорили замакима Атырауской области

– Подсудимая Хаменова, являясь заместителем акима области и курируя сферу строительства, дала указание руководителю управления культуры Рыскалиеву потребовать взятку у директора ТОО в размере пяти миллионов тенге, на что последний согласился. После передачи взятки в размере 4,5 миллиона тенге они были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы. При этом Рыскалиев изъявил желание добровольно сотрудничать с органами досудебного расследования. На следующий день он отнёс полученную взятку Хаменовой, которая распорядилась денежными средствами. Указанные обстоятельства и вина подсудимых подтверждаются признательными показаниями подсудимых Рыскалиева и Адамова, данными ими в ходе следствия, показаниями свидетелей, протоколами обыска, видеозаписью разговора между подсудимыми в момент передачи взятки, заключениями экспертиз, - говорится в материалах дела.Приговором суда Бакытгуль Хаменова признана виновной в получении взятки, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Однако суд отсрочил наказание на три года, так как у осуждённой есть двое малолетних детей. Рыскалиев также был признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Адамов проведёт в колонии четыре года. Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Кроме этого, суд внёс представление президенту о лишении Хаменовой ордена «Курмет». Сама экс-чиновница вину свою не признала и заявила, что в суде озвучили множество фактов, которые указывали на её невиновность. Хаменова заявила, что будет до конца пытаться доказать свою непричастность. Напомним, о задержании чиновницы стало известно 10 декабря. 22 декабря Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор, где она находилась до суда. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса парламента от партии Nur Otan, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию. 17 мая суд огласил приговор в отношении коллеги Хаменовой - Нурлана Таубаева. Первый замакима области признан виновным в покушении на получении взятки в особо крупном размере и приговорён к лишению свободы сроком на 10 лет. Третьего замакима области Кайрата Нурлыбаева суд оправдал. Его обвиняли в присвоении чужого имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
К тюремному сроку приговорили замакима Атырауской области
Бакытгуль Хаменова признана виновной в получении взятки, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сегодня, 15 ноября, в уголовном суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева. Они обвинялись в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Также директор ТОО Адамов обвинялся в даче взятки должностному лицу. Из материалов дела следует, что третьего ноября прошлого года городской отдел культуры и ТОО заключили договор на приобретение скульптуры за 145 миллио