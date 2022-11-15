К тюремному сроку приговорили замакима Атырауской области

Бакытгуль Хаменова признана виновной в получении взятки, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сегодня, 15 ноября, в уголовном суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева. Они обвинялись в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Также директор ТОО Адамов обвинялся в даче взятки должностному лицу. Из материалов дела следует, что третьего ноября прошлого года городской отдел культуры и ТОО заключили договор на приобретение скульптуры за 145 миллио