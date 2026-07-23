Свобода или свадьба: на каком месте ваш месяц рождения в рейтинге готовности к семье

Астрологи составили ироничный чарт от 1 до 12 места, чтобы выяснить, кто из нас органически не переносит серьезные отношения, а кто готов к созданию семьи с первых дней знакомства

Издание Mixnews составило рейтинг всех 12 месяцев рождения - от патологических свободолюбцев до тех, кто готов идти под венец чуть ли не на третьем свидании.

На 1-м месте оказались главные беглецы от серьезных отношений, а на 12-м - те, кто создан для семейной жизни.

Места с 1 по 12: от главных свободолюбцев до фанатов брака

1-е место. Декабрь - Чемпионы по побегам. Пугает не сама любовь, а рутина "ужин-сериал-сон". Чтобы удержать декабрьских именинников, романтика должна быть похожа на приключение.

2-е место. Август - Свобода дороже всего. Сильные и независимые. Любые попытки партнера контролировать их время или личные границы воспринимают как угрозу.

3-е место. Июнь - Бесконечный отбор. Их список требований к партнеру длиннее меню в ресторане. Ищут идеал и не соглашаются на "почти подходит".

4-е место. Март - Птицы высокого полета. Романтичны и открыты, но моментально сбегают, если отношения превращаются в пусть и золотую, но клетку.

5-е место. Май - Сначала проверим. Очень дорожат постоянством, но доверять начинают далеко не сразу. Испытательный срок для претендентов может длиться месяцами.

6-е место. Апрель - Без лишней драмы. Легко влюбляются, но так же легко уходят, если союз не приносит радости. Одиночества ничуть не боятся.

7-е место. Ноябрь - Преданность с паранойей. Любят глубоко и надолго, но временами устраивают партнеру скрытые проверки на верность.

8-е место. Февраль - Прагматичные романтики. Если с человеком комфортно и интересно, не видят смысла изображать недоступность.

9-е место. Июль - В любовь с головой. Не репетируют расставание заранее. Просто заботятся, привязываются и наслаждаются моментом.

10-е место. Январь - Требуют ясности. Не переносят игры в "мы встречаемся, но ничего не определяем". Постоянство считают нормальным выбором.

11-е место. Сентябрь - Один, но навсегда. Ищут глубокую моногамию. Им важно быть единственными для одного человека, а не собирать лайки от десятков.

12-е место. Октябрь - Созданы для семьи. Без пары чувствуют себя так, будто забыли дома телефон. Забота и семья - их естественная среда обитания.

Важно: место в начале списка не означает, что вы обречены на одиночество, а позиция в конце не гарантирует идеального брака. Главное - честно ответить себе: вы боитесь потерять свободу или просто пока не встретили того самого человека?