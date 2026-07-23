247 штабов и более 21 тысячи мероприятий: партия «Әділет» начала предвыборную кампанию во всех регионах Казахстана

Партия «Әділет» официально вступила в избирательную кампанию по выборам депутатов Курултая. По всей стране начали работу: один республиканский предвыборный штаб, 20 региональных и 226 территориальных штабов, а также порядка 30 тысяч доверенных лиц. Об этом на торжественном открытии Республиканского предвыборного штаба в Астане сообщил председатель партии Айбек Дадебай.

Старт агитации задал совершенно новую технологическую планку: презентацию штаба доверили ИИ-модератору – прецедент для казахстанской политики. Внутри пространство устроено как единый Open Space: никаких глухих кабинетов, все заточено под быстрые решения, брейнштормы и координацию кампании в реальном времени. В одном зале собрались кандидаты в депутаты, главы регионов, партийные активисты и молодежь.

Выступая перед собравшимися, председатель партии Айбек Дадебай подчеркнул, что подготовительный этап завершен и партия переходит к активной фазе работы с гражданами.

«Реформы Главы государства открыли путь к глубоким позитивным преобразованиям в стране и еще больше укрепили основы нашей Независимости. Новая Конституция предопределила дальнейший вектор развития Казахстана и сформировала новую архитектуру политической системы. Конституционные ценности стали идейной основой партии «Әділет». Мы – партия нового формата, рожденная в самом сердце масштабной трансформации. Наша политическая сила выросла вместе со своей страной», – отметил Айбек Дадебай.

Партия «Әділет» выставила на выборы список из 186 кандидатов со средним возрастом 45 лет, среди которых 72 женщины. В команду вошли юристы, ученые, предприниматели, врачи, аграрии, педагоги и IT-специалисты. Партия идет на выборы с предвыборной программой «Әділетті болашақ үшін», включающей 7 флагманских целей и 10 ключевых приоритетов. Среди них: «Закон и Порядок», «Эффективные институты», «Сильные регионы – сильная страна», «Цифровое государство», «Справедливая, конкурентная экономика», «Социальная солидарность и адресная поддержка», «Ставка на человеческий потенциал», «Формирование новой культуры и становление нации», «Таза Қазақстан» и «Ответственная средняя держава».

Говоря о ключевом приоритете «Закон и Порядок», кандидат в депутаты Курултая от партии «Әділет» Айжан Аймаганова отметила, что фундаментальная задача команды — укрепить верховенство права:

«Закон должен быть одинаков для всех. Ни должность, ни влияние не могут ставить человека выше закона. Наша цель — не построить государство, основанное на наказании. Наша цель — сформировать общество, которое доверяет закону и опирается на справедливость», — подчеркнула Айжан Аймаганова.

В свою очередь, важность построения института доверия между бизнесом, гражданами и государством обозначил спикер предвыборной команды партии:

«Государство держится не только на силе власти. Прежде всего оно держится на справедливых правилах, которым доверяют люди. Наше поколение должно оставить детям не только добрые пожелания. Мы обязаны оставить им работающие институты, справедливые правила и страну, где ценится честный труд», — сказал член Бюро Политического совета партии «Әділет» и управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

Он также добавил:

«Наш главный соперник — равнодушие. Недоверие, выражающееся словами: «Ничего не изменится», — резюмировал Ренат Бектуров.

Айбек Дадебай акцентировал внимание на том, что предвыборная платформа создавалась при непосредственном участии граждан страны.

«Предвыборная программа партии – это комплексный документ, основанный на конкретных действиях, четких планах, последовательных и твердых решениях. В ее основе заложены реальные ценности, прошедшие проверку временем, опытом и получившие поддержку наших граждан. Главной ценностью нашей программы является человек, его благополучие, семья и создание достойных условий для жизни. Мы сосредоточены не на временных решениях текущих проблем, а на долгосрочном и системном развитии страны. Особенно важно отметить, что в разработке программы непосредственное участие приняли сами граждане, чьи предложения и инициативы легли в основу этого документа», – подчеркнул председатель партии.

О готовности регионов слушать запросы населения и проводить активную агитационную работу на местах заявил представитель регионального блока:

«Наша задача — не просто вести агитацию. Наша задача — услышать людей. Потому что только партия, которая умеет слушать голос народа, может заслужить его доверие. Каждая встреча — это шаг к доверию. Каждый голос — вклад в будущее страны», — сказал руководитель Актюбинского областного филиала партии «Әділет» Ербол Данагулов.

Размах предстоящей работы действительно впечатляет – в графике партии значится свыше 21 тысячи мероприятий. Команда «Әділет» не намерена ограничиваться мегаполисами: кандидаты и доверенные лица отправятся в поездки по всей стране. В планах – прямой разговор с заводчанами, фермерами, предпринимателями и местной молодежью даже в самых отдаленных селах.

Подробный текст предвыборной программы читайте на сайте партии "Әділет".

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.