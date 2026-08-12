Закон и порядок: «Әділет» предложила системную профилактику преступности

Кандидаты от партии «Әділет» Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев представили правовой блок предвыборной программы «Әділетті болашақ үшін» в эфире телеканала Jibek Joly. Одним из главных тезисов партии стал переход от борьбы с последствиями правонарушений к их системной профилактике, при этом строгое соблюдение закона, по мнению спикеров, должно неизменно сочетаться с надежной защитой прав граждан.

В своем выступлении Мади Мырзагараев подчеркнул, что партия «Әділет» выступает за равенство всех граждан перед законом. По его словам, новая Конституция заложила основу обновленного правового государства, а ее принципы получили продолжение в предвыборной программе партии «Әділетті болашақ үшін».

Отдельное внимание кандидат уделил защите прав добропорядочных казахстанцев. Он подчеркнул, что ни должность, ни финансовое положение не должны позволять человеку уходить от ответственности перед законом.

«Наш главный щит - Конституция, а главное, что мы защищаем, - честный гражданин. Должность не может быть выше закона, а богатство не должно спасать от наказания. Мы проведем ревизию законодательства и приведем его в соответствие с обновленной Конституцией. Наша позиция ясна: совершил преступление - неси ответственность, чист перед законом ничего не бойся!» - сказал Мади Мырзагараев в прямом эфире.

В свою очередь, кандидат в депутаты Айжан Аймаганова отметила, что в предвыборной программе «Әділетті болашақ үшін» заложен ряд ключевых направлений, способных сделать страну безопаснее и комфортнее для каждого человека.

«Принцип «Закон и порядок» мы понимаем не как лозунг на плакатах и не как красивые цифры в отчетах, а как принцип, который работает в реальной жизни. Для каждого. Без исключений. Но важно понимать: ни одна реформа не будет доведена до логического завершения, если в нее не поверит общество. Поэтому закон и порядок — это не только ответственность государства. Это общая ответственность государства и граждан», - сказала в прямом эфире Айжан Аймаганова.

Изготовлено: Пресс-служба партии «Әділет».

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