Казахстанские врачи спасли женщину, упавшую с девятого этажа

В Алматы врачи спасли 34-летнюю женщину, которая упала с девятого этажа, передает Tengri Health. Она поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии - с множественными переломами, травмой головы и серьёзными повреждениями внутренних органов.

Женщину экстренно доставили в ГКБ №7. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, переломы рёбер, таза, бедренных и плечевой костей, а также пневмоторакс и гемоторакс. При поступлении она была в коме и находилась в состоянии травматического шока.

До госпитализации врачи скорой помощи провели интубацию и начали противошоковую терапию. В больнице пациентку сначала поместили в реанимацию. После стабилизации состояния женщину перевели в отделение политравмы. Ей провели несколько операций: сначала на руках и ногах, а через два дня - на костях таза. Несмотря на тяжёлые травмы, уже на седьмые сутки врачи начали постепенно ставить пациентку на ноги с помощью специального оборудования. На десятые сутки женщину выписали из больницы. Лечение она получила в рамках ОСМС.