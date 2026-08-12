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Социум

13 тамызға арналған ауа райы болжамы: Қай қалада жауын-шашын күтіледі?

Синоптиктер бейсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады.
Ажар Хамитова
13 тамызға арналған ауа райы болжамы: Қай қалада жауын-шашын күтіледі?
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

"Қазгидромет" мекемесінің келтірген мәліметіне сүйенсек, 13 тамызда Орал қаласында күндіз ауа температурасы +28+30 градус болмақ. Күндіз жауын-шашын күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады. Түнде ауа температурасы +16+18 градус жылы болады.

Бейсенбіде Ақтөбеде +30+32 градус болмақ. Түнде 16-18 градус нөлден жоғары болады. Ақтөбеде жауын-шашын күтілмейді.

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13 тамызда Атырауда күн ашық, түнде ауа температурасы +20+22 градус, күндіз +32+34 ыстық болмақ.

Бейсенбі күні Ақтауда жауын-шашын күтілмейді, желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болып, түнде ауа райы +20+22 градус, күндіз +30+32 градус жылы болмақ.

 

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