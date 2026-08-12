Число долгожителей в ЗКО выросло почти в полтора раза

Где в Казахстане живут люди старше 100 лет.

На начало 2026 года в ЗКО проживал 31 человек в возрасте от 100 лет и старше. За прошлый год количество долгожителей в регионе увеличилось сразу на 47,6% (в начале 2025 года их насчитывалось 21). Об этом свидетельствуют данные аналитического портала FinProm.kz.

В целом по Казахстану численность граждан этой возрастной категории выросла на 28,4% и достигла 1 323 человек (годом ранее — 1 030).

Кто лидирует в стране:

Почти четверть всех долгожителей республики проживает в Алматы - 304 человека (23%).

На втором месте находится Костанайская область (149 человек), далее идут Жамбылская (88), Туркестанская (83) и Восточно-Казахстанская (82) области.

Если смотреть на процент долгожителей от общего числа жителей региона, то здесь лидируют Костанайская область (0,0181%), Алматы (0,0129%) и область Абай (0,0128%). В ЗКО этот показатель составляет 0,0045%.

В Актюбинской области число жителей старше 100 лет выросло на 65% (до 33 человек), в Атырауской проживают 14 долгожителей, а в Мангистауской - всего 11 (самый низкий показатель в стране).

В стране насчитывается 1 039 женщин в возрасте 100+ (78,5%) и всего 284 мужчины (21,5%). На 10 мужчин-долгожителей приходится порядка 37 женщин. 72% долгожителей (953 человека) проживают в городах, и только 28% (370 человек) - в сельской местности.

Аналитики отмечают, что динамика роста показателей связана не только с увеличением продолжительности жизни, но и с перерасчётом данных после Национальной переписи населения.