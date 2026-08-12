Бортпроводники тайно ввозили в страну лекарство от СПИДа

В конце 1980-х годов, когда эпидемия СПИДа в Бразилии стремительно набирала обороты, а эффективное лечение оставалось недоступным для многих пациентов, сотрудники крупнейшей на тот момент бразильской авиакомпании Varig организовали необычную сеть помощи. Бортпроводники привозили из США в Бразилию лекарства, которых тогда не было в свободной продаже в стране, в том числе азидотимидин — AZT, один из первых препаратов, показавших эффективность против ВИЧ, передает МойГород

Когда лекарство стало вопросом жизни и смерти

В 1980-е годы диагноз ВИЧ для многих фактически звучал как смертный приговор. В Бразилии еще не существовало системы, которая обеспечивала бы пациентам бесплатный и гарантированный доступ к терапии.

Ситуация начала меняться после появления AZT. В 1987 году препарат был одобрен в США для лечения определенных пациентов с поздними стадиями СПИДа. Исследования того времени действительно показывали клиническую пользу препарата, хотя одновременно выявляли серьезные побочные эффекты, в том числе угнетение костного мозга.

Alamy / Vida Press

Для бразильских пациентов проблема заключалась не только в медицинской эффективности AZT, но и в доступности. Препарата попросту не хватало.

Как работала сеть Varig

Сотрудники Varig использовали свои международные рейсы, чтобы доставлять лекарства из США в Бразилию.

Пациенты или их родственники передавали рецепты бортпроводникам. Те отправлялись за границу и приобретали необходимые препараты в американских аптеках. В некоторых случаях лекарства удавалось получить благодаря пожертвованиям фармацевтов.

Varig Boeing 737-800.

После этого медикаменты возвращались в Бразилию на самолетах Varig и передавались нуждающимся. По воспоминаниям бывших сотрудников авиакомпании, лекарства доставляли в штаб-квартиру Varig в Рио-де-Жанейро, где люди могли их забрать. Один из бывших руководителей международных бортпроводников рассказывал, что система была настолько отлаженной, что пациент мог получить препарат примерно через 48 часов. (Brazilian Airlines)

По сути, внутри авиакомпании возникла самостоятельная гуманитарная сеть.

Почему именно бортпроводники

Международные рейсы давали сотрудникам Varig возможность регулярно бывать в США и других странах, где необходимые лекарства уже можно было приобрести.

По словам бывших работников, подобная практика появилась еще до эпидемии СПИДа. Бортпроводники помогали доставлять препараты от других тяжелых заболеваний, когда лекарств не было в Бразилии или они стоили слишком дорого.

Однако с распространением ВИЧ масштабы этой помощи значительно выросли. Бывшие сотрудники Varig вспоминали, что среди самих работников авиакомпании также было много людей, столкнувшихся с эпидемией. Один из участников сети рассказывал, что за несколько лет потерял множество знакомых и коллег.

Фото: depositphotos.com

«Контрабанда во имя спасения»

Формально речь шла о ввозе незарегистрированных в Бразилии препаратов. Поэтому позднее эту практику описывали как своего рода «контрабанду во благо».

При этом бывшие сотрудники Varig утверждали, что некоторые работники аэропортов знали о происходящем и не препятствовали перевозке лекарств, понимая масштаб эпидемии и положение пациентов. Сеть действовала не ради заработка: лекарства приобретались для конкретных людей, а часть препаратов удавалось получать бесплатно.

В результате международные рейсы фактически превратились для некоторых пациентов в жизненно важный канал доступа к лечению.

Помогали сотням людей

Точное количество пациентов, получивших препараты благодаря этой сети, установить сложно. Бывшие сотрудники Varig говорили о сотнях людей, которым удалось помочь в период, когда официальные поставки были недостаточными.

Фото: depositphotos.com

Одним из участников этой истории был бортпроводник Рожериу, работавший в Varig с 1976 года. В конце 1980-х он сам узнал о своем ВИЧ-положительном статусе. К тому моменту он уже видел, как болезнь уносила жизни его друзей.

Его воспоминания передают атмосферу того времени: люди буквально искали любые возможности получить препараты, которые могли дать им шанс прожить дольше.

Сеть существовала несколько лет

Неформальная помощь продолжалась с конца 1980-х годов и, по воспоминаниям бывших сотрудников Varig, просуществовала как минимум до 1996 года. Именно тогда Бразилия сделала исторический шаг: Конгресс принял закон, гарантировавший людям с ВИЧ и СПИДом бесплатное получение лекарств через государственную систему здравоохранения SUS.

Читайте также: Неизвестный упавший самолет случайно обнаружили на Google Maps

К этому времени подход к лечению также начал меняться. Стало понятно, что одного AZT недостаточно для долгосрочного контроля ВИЧ. В середине 1990-х появились комбинированные антиретровирусные схемы, а в 1996 году Бразилия закрепила право пациентов на бесплатное лечение. (Revista Pesquisa)

История, которая осталась в памяти

История бортпроводников Varig — это не только рассказ о необычной перевозке лекарств через океан. Она показывает, насколько отчаянной была ситуация в первые десятилетия эпидемии СПИДа.

Когда официальная система не могла обеспечить людей необходимыми препаратами, помощь начали организовывать сами пациенты, медики, активисты и обычные работники. Исследования истории борьбы со СПИДом в Бразилии также отмечают важную роль активистов, врачей, государственных структур и благотворительных организаций в создании национальной системы противодействия эпидемии.

А история Varig стала одним из самых необычных примеров такой солидарности: бортпроводники использовали свои рабочие маршруты, чтобы доставлять людям лекарства, которые для них могли буквально означать еще один шанс на жизнь.

Сериал "Кислородные маски"

Постер сериала "Кислородные маски"

Осенью 2025 года «Кислородные маски» вышли на HBO Max в Бразилии — и получили две номинации на премию APCA в категориях «Лучший сериал» и «Лучший актер» (этот приз может получить исполнитель главной роли Джонни Массаро). Кроме того, у сериала рекордные 11 номинаций на международный приз для фильмов и сериалов на испанском и португальском языках Premios Platino Xcaret. Одну награду «Кислородные маски» уже получили: сериал признали лучшим на Международном кинофестивале в Валенсии.