Неизвестный упавший самолет случайно обнаружили на Google Maps

Необычная находка на спутниковых снимках Google Maps несколько лет назад привлекла внимание пользователей сети. Среди густой растительности удалось заметить объект, похожий на пассажирский самолет, который, предположительно, оказался на земле после аварии, передает МойГород

На снимках воздушное судно выглядит так, будто находится прямо посреди леса. Вокруг него заметны следы, похожие на повреждения растительности. Необычное расположение объекта заставило пользователей предположить, что самолет мог потерпеть крушение в этом месте.

Самолет обнаружили случайно

Находку заметил пользователь, изучавший спутниковые изображения в Google Maps. Он обратил внимание на участок леса, где среди деревьев отчетливо просматривался силуэт воздушного судна.

Фото: Reddit/@Aware_Path_9602

Автор публикации указал координаты обнаруженного объекта и поделился снимками в интернете. История быстро вызвала интерес пользователей, которые начали обсуждать происхождение самолета и обстоятельства его появления в этом месте.

Одной из самых популярных стала версия о том, что на снимке мог оказаться самолет, потерпевший катастрофу много лет назад.

При чем здесь MH370

На фоне загадочного исчезновения Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370, пользователи сразу провели параллель с этим самолетом.

Лайнер исчез 8 марта 2014 года во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин. Несмотря на масштабные поиски, точное место крушения самолета долгое время оставалось неизвестным.

После обнаружения странного объекта на спутниковой карте некоторые пользователи предположили, что это может быть именно пропавший Boeing. Однако никаких подтверждений этой версии не появилось.

Само расположение объекта и его внешний вид не позволяли установить принадлежность воздушного судна. На снимке невозможно определить бортовой номер или другие признаки, которые могли бы подтвердить связь с MH370.

Что на самом деле находится на снимке

Фото: Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха

Оказалось, что речь идет о самолете-зондировщике Ан-30М, который выполнял коммерческий рейс и внезапно исчез с радаров.

Последний раз борт выходил на связь всего в 30 километрах от аэродрома Оленек. В назначенное время самолет не прибыл, хотя и аварийный маяк не срабатывал.

Как выяснилось позже, причиной экстренной ситуации стал одновременный отказ обоих двигателей. Самолет, предназначенный для вызывания искусственных дождей, оказался в ловушке над непроходимым лесом.

Один из членов экипажа рассказал, что технический сбой поставил экипаж в критическое положение. Времени на раздумья не оставалось, верное решение принял командир.

Пилот использовал кроны деревьев как естественный амортизатор, чтобы погасить скорость и смягчить удар. Выжил весь экипаж, хотя груз машина потеряла.