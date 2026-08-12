Безработный уралец получил реальный срок за подработку в Telegram-канале

В Западно-Казахстанской области вынесли приговор местному жителю, который попался на удочку кибермошенников и стал полноценным соучастником преступной схемы.

В паутине Telegram-вакансий

- Осенью 2025 года безработный уралец решил подзаработать и начал искать вакансии в интернете. В одном из Telegram-каналов его привлекло заманчивое предложение: куратор пообещал щедрое вознаграждение за простую услугу - поиск людей, готовых открыть банковские счета и отдать к ним доступ посторонним, - установили во время следствия в департменте экономических расследований по ЗКО.

Условия казались выгодными: за каждый транзит денег дропперу полагалось 7% от суммы. Мужчина с энтузиазмом взялся за дело и быстро нашел первую "клиентку". За скромное вознаграждение в 30 тысяч тенге жительница Уральска согласилась оформить карту в одном из банков второго уровня.

- Предприимчивый помощник лично помог ей пройти видеоверификацию, зарегистрировать счет и забрать все доступы. Сразу после этого конфиденциальные данные улетели анонимному куратору в мессенджер, - рассказали в ведомстве.

Первая "зарплата" и финал схемы

- Схема сработала мгновенно. В тот же день на оформленный счет упало 500 тысяч тенге - их перевела реальная жертва интернет-мошенников. Наш герой забрал свою законную, как ему казалось, долю в 35 тысяч тенге, а оставшиеся 465 тысяч перевел организаторам, - озвучили подробности в ведомстве.

Однако за финансовыми махинациями уже следили оперативники. Расследованием дела занимался департамент экономических расследований по ЗКО. Точка в этой истории была поставлена в суде: мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с установлением жесткого пробационного контроля.

Суровая реальность "дропперства"

Правоохранители в очередной раз напоминают: участие в так называемом дропперстве - это не безобидная подработка, а тяжкое соучастие в преступлении. Передача своих банковских карт, доступов к мобильному банкингу или привлечение к этому других людей напрямую помогает кибермошенникам обчищать чужие счета.

Независимо от того, получили ли вы обещанные проценты или символическую тысячу тенге за оформление карты, законом это трактуется одинаково. Желание заработать легкие деньги в сети очень часто заканчивается скамьей подсудимых и судимостью.