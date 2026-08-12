«Казахмыс» ремонтирует общежитие на 150 мест на руднике «Абыз»

На руднике «Абыз» проводится текущий ремонт общежития, рассчитанного на проживание 150 работников. ТОО «Корпорация Казахмыс» направило на обновление объекта 126 миллионов теңге.



Ремонт охватывает жилые комнаты и помещения общего пользования. В комнатах обновляются стены, потолочные и напольные покрытия, дверные блоки, оконные откосы и электрооборудование. В коридорах и холле выполняются отделочные работы, а в санитарно-бытовых помещениях проводится комплексное обновление сантехники, плиточного покрытия и освещения.



Общая площадь общежития составляет 969,5 кв. метра. Работы организованы поэтапно и без прекращения проживания работников. Для проведения ремонта одновременно освобождаются по две комнаты, а проживающие временно перераспределяются по другим помещениям с учетом сменного графика работы.



Завершить обновление общежития планируется до конца 2026 года. После окончания работ работники рудника получат обновленные жилые и бытовые помещения с более комфортными условиями для проживания и отдыха между сменами.



Ремонт общежития рудника «Абыз» является частью масштабной программы обновления социально-бытовой инфраструктуры предприятий «Казахмыса». В 2026 году компания направила 2,4 миллиард теңге на обновление более 80 объектов социально-бытового назначения. Программа охватывает административно-бытовые комплексы, здравпункты, общежития, столовые, душевые и другие объекты, которыми ежедневно пользуются работники предприятий.



Обновление социально-бытовой инфраструктуры направлено на создание современных и комфортных условий не только непосредственно на рабочих местах, но и в помещениях для проживания, отдыха и восстановления работников.