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Социум

«Казахмыс» ремонтирует общежитие на 150 мест на руднике «Абыз»

ТОО «Корпорация Казахмыс» направило на обновление объекта 126 миллион теңге.
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«Казахмыс» ремонтирует общежитие на 150 мест на руднике «Абыз»
Фото: kazakhmys

На руднике «Абыз» проводится текущий ремонт общежития, рассчитанного на проживание 150 работников. ТОО «Корпорация Казахмыс» направило на обновление объекта 126 миллионов теңге.

Ремонт охватывает жилые комнаты и помещения общего пользования. В комнатах обновляются стены, потолочные и напольные покрытия, дверные блоки, оконные откосы и электрооборудование. В коридорах и холле выполняются отделочные работы, а в санитарно-бытовых помещениях проводится комплексное обновление сантехники, плиточного покрытия и освещения.

Общая площадь общежития составляет 969,5 кв. метра. Работы организованы поэтапно и без прекращения проживания работников. Для проведения ремонта одновременно освобождаются по две комнаты, а проживающие временно перераспределяются по другим помещениям с учетом сменного графика работы.

Завершить обновление общежития планируется до конца 2026 года. После окончания работ работники рудника получат обновленные жилые и бытовые помещения с более комфортными условиями для проживания и отдыха между сменами.

Ремонт общежития рудника «Абыз» является частью масштабной программы обновления социально-бытовой инфраструктуры предприятий «Казахмыса». В 2026 году компания направила 2,4 миллиард теңге на обновление более 80 объектов социально-бытового назначения. Программа охватывает административно-бытовые комплексы, здравпункты, общежития, столовые, душевые и другие объекты, которыми ежедневно пользуются работники предприятий.

Обновление социально-бытовой инфраструктуры направлено на создание современных и комфортных условий не только непосредственно на рабочих местах, но и в помещениях для проживания, отдыха и восстановления работников.

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