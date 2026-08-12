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Социум Экономика

Красота на 127 млрд тенге: сколько казахстанцы оставили в салонах

В 2025 году только на парикмахерские услуги потратили более 67 миллиардов тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
Красота на 127 млрд тенге: сколько казахстанцы оставили в салонах
Фото с сайта Pixabay

В прошлом году казахстанцы потратили на услуги в сфере красоты 127,3 миллиардов тенге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики РК. Больше всего пришлось на парикмахерские услуги - 67,5 миллиарда тенге. Это на 5,3% больше, чем годом ранее.

Еще 7,5 миллиарда тенге составили косметические услуги, включая маникюр и педикюр. На другие услуги салонов красоты пришлось 52,3 миллиарда тенге. Бьюти-индустрия развивается не только в городах, но и в селах.

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В 2025 году объем парикмахерских услуг в сельской местности вырос на 4,2% и достиг 34,3 миллиарда тенге. В селах также оказали других услуг салонов красоты на 1,9 миллиарда тенге, а косметологических услуг - на 814,9 миллиона тенге.

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