Красота на 127 млрд тенге: сколько казахстанцы оставили в салонах

В 2025 году только на парикмахерские услуги потратили более 67 миллиардов тенге.

В прошлом году казахстанцы потратили на услуги в сфере красоты 127,3 миллиардов тенге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики РК. Больше всего пришлось на парикмахерские услуги - 67,5 миллиарда тенге. Это на 5,3% больше, чем годом ранее.

Еще 7,5 миллиарда тенге составили косметические услуги, включая маникюр и педикюр. На другие услуги салонов красоты пришлось 52,3 миллиарда тенге. Бьюти-индустрия развивается не только в городах, но и в селах.

В 2025 году объем парикмахерских услуг в сельской местности вырос на 4,2% и достиг 34,3 миллиарда тенге. В селах также оказали других услуг салонов красоты на 1,9 миллиарда тенге, а косметологических услуг - на 814,9 миллиона тенге.