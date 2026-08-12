3,7 млрд тенге выделили в ЗКО на подачу волжской воды из России

Как рассказал на брифинге руководитель Жайык-Каспийской бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов Галидолла Азидуллин, по области при общей площади орошаемых земель в 63,6 тысячи гектаров, разрешения оформлены только на 25,5 тысячи гетаров. При этом реально поливается еще меньше: по отчетам 2-ТП Водхоз - 6,6 тысячи гетаров, по данным управления сельского хозяйства - 12 тысяч гектаров (а за весь 2026 год площадь использования орошаемых земель оценивается в 13,2 тысячи гектаров).

- С начала года фактический сток по реке Жайык составил 4, 1 миллиарда кубических метров. На сегодняшний день сброс с Ириклинского водохранилища в Российской Федерации составляет 141 кубометр в секунду - по результатам переговоров он был увеличен с 90 кубометров в секунду, - рассказал Галидолла Азидуллин.

По состоянию на 11 августа 2026 года:

уровень воды в реке Жайык на гидропосту села Январцево составляет 209 сантиметров, а расход воды - 238 кубометров в секунду (для сравнения, в 2025 году уровень воды составлял 172 сантиметра, а расход - 168 кубометров в секунду);

на гидропосту города Уральск уровень воды составляет 138 сантиметров, расход воды не измеряется (в 2025 году уровень составлял 99 сантиметров);

на гидропосту села Кушум уровень воды достиг 169 сантиметров, а расход воды составляет 214 кубометров в секунду (в прошлом году уровень был на отметке 138 сантиметров при расходе 173 кубометра в секунду).

По словам спикера, на сегодня приток в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему составляет 24,4 кубометра в секунду при среднемноголетнем показателе в 13 кубометров в секунду. При этом общий объем водохранилищ составляет 163,27 миллиона кубических метров, или 62,72% от общей проектной емкости в 260,3 миллиона кубических метров.

- В этом году на возмещение расходов по транспортировке воды из реки Волги с территории Российской Федерации выделили 3,7 миллиарда тенге. В рамках этих средств мы уже заключили договор на подачу 68,5 миллиона кубометров волжской воды, в том числе 42,1 миллиона кубометров направили в реки Большой и Малый Узень, а 26,4 млн кубометров - в Жанибекскую оросительно-обводнительную систему, - пояснил Галидолла Азидуллин.

Кроме этого, ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на возмещение расходов по подаче 100-120 миллионов кубометров воды из Волги в Большой и Малый Узени, а также в Жанибекскую систему. Это важный механизм государственной поддержки, который направлен на эффективное использование трансграничных водных ресурсов и обеспечение водной безопасности региона.

Что касается текущей ситуации, водоподача в реки Большой и Малый Узень началась еще 13 мая. По состоянию на 11 августа уже получили:

в реку Большой Узень - 15,2911 млн кубометров;

в реку Малый Узень - 14,583 млн кубометров воды.

На сегодняшний день подача воды идет стабильно: в реку Большой Узень - с расходом 3 кубометра в секунду, а в Малый Узень - 3,5 кубометра в секунду.