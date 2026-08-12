Казахстанка пыталась продать новорожденную дочь за 800 тысяч тенге

Жительница Туркестана решилась на продажу своего будущего ребенка из-за материальных трудностей, о чем сообщили в прокуратуре Павлодарской области. Еще во время беременности она разместила объявление в паблике "Бала асырап алгым келеді" в "ВКонтакте" и нашла покупателя. За новорожденную девочку женщина намеревалась выручить 800 тысяч тенге.

28 марта 2026 года она родила здоровую девочку в Павлодарском областном перинатальном центре №1. Спустя три дня роженица передала ребенка вместе с медицинскими документами покупателю в одной из квартир Павлодара и получила 100 тысяч тенге.

Данная сделка была заранее пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Деньги передавались в рамках оперативного мероприятия, а их серийные номера заранее зафиксировали.

Суд признал женщину виновной в торговле несовершеннолетними и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. При этом исполнение приговора было отсрочено на 5 лет.