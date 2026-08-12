Смертельная драка на свадьбе в Актюбинской области: погиб 26-летний парень

Восьмого августа после торжества между гостями произошла драка, в ходе которой тяжёлые травмы получил 26-летний молодой человек.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в районную больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось - от полученных травм он скончался.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства ДП региона.