Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Смертельная драка на свадьбе в Актюбинской области: погиб 26-летний парень

Трагедией закончилось празднование свадьбы в городе Шалкар Актюбинской области.
Арайлым Усербаева
Смертельная драка на свадьбе в Актюбинской области: погиб 26-летний парень
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Восьмого августа после торжества между гостями произошла драка, в ходе которой тяжёлые травмы получил 26-летний молодой человек.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в районную больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось - от полученных травм он скончался.

Главный баннер

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства ДП региона.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article