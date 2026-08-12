Жителей ЗКО обвинили в создании ОПГ: потерпевшие по делу отказались от претензий

В специализированным межрайонном суде по уголовным делам ЗКО идет процесс по громкому делу. На скамье подсудимых восемь человек - Шайхиев, Ихласов, Бисенгалиев, Балмуканбетов, Бекмулдин, Сулейменов, Жумагулов и Ермеккали. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким статья уголовного кодекса: создание ОПГ, вымогательство, хулиганство, самоуправство, причинение вреда здоровью. Дело рассматрвиает судья Райгуль Амангельдинова.

11 августа суд приступил к допросу потерпевших. Всего за день допросили пятерых человек. По версии следствия, первый потерпевший был избит еще осенью 2021 года. Причиной тому стала якобы кража скота, в которой заподозрили его знакомого. По словам потерпевшего, в тот день группа молодых людей вывезла его загород, где произошел конфликт.

-Меня несколько раз ударили по лицу. В травмпункт обратился лишь на следующий день, мне зашили губу. Я сказал, что упал в яму. Меня никто не пугал, не угрожал, - заявил потерпевший.

Адвокаты подсудимых задали вопрос, почему он не заявил в полицию сразу, а решил написать заявление лишь в 2025 года. На что потерпевший ответил, что претензий к подсудимым не имеет, большинство из них он даже не знает. Что касается заявления в полицию, то он его не писал, а по указанию следователя писал лишь объяснительную, в которой просто изложил события того вечера.

Второй потершевший в 2022 году был осужден за убийство и в данный момент отбывает наказание. На суде его сопровождал конвой. Мужчина заявил, что ничего по делу не знает, а из подсудимых знает лишь Сулейменова и Ихласова, и то только потому, что они из одного поселка. На вопросы прокурора Мауешов и вовсе отказался отвечать.

-Я вообще не понимаю, для чего меня вызвали в суд. Я не потерпевший, ничего не знаю. Претензий ни к кому не имею. В январе этого года меня вызвал на допрос следователь КНБ, но я сказал, что ничего не знаю, - заявил он.

Третий потерпевший так же отказался от претензий к подсудимым, кроме Нурбека Жумагулова. По его словам, в январе 2023 года он с друзьями отдыхал в кафе "Девичья башня", где у них произошел конфликт с группой мужчин. Во время драки он получил ножевое ранение в ногу, которое, по словам потерпевшего, ему нанес Жумагулов.

Аналогичное показание дал и четвертый потерпевший, который в тот вечер был вместе с предыдущим в кафе "Девичья башня". В отличие от друга, который получил ножевое ранение, он лишился зуба. Мужчина заявил, что зуб ему выбил Балмухамбетов и потребовал возмещение ущерба в 180-200 тысяч тенге. Оказалось, что к остальным он претензий не имеет.

О более серьезном конфликте поведал потерпевший директор оптомаркета "Аяжан". По его словам, в 2024 году он договорился с руководством ТД "Аяжан" о продаже арбузов на территории торгового центра. В первый же день к нему подошел подсудимый Даурен Бекмулдин и потребовал, чтобы он осовободил место для других и что это указание "братьев".

-Я отказался и сказал, что у меня есть разрешение директора. Он мне не поверил, и мне пришлось вызвать администратора. Но его слова тоже не были услышаны. После обеда меня встретили Бекмулдин и Ермеккали, позвали на разговор. Они сказали, что из-за меня они не смогли выполнить поручение "братьев". В какой-то момент Ермеккали ударил меня в челюсть, я потерял сознание. Когда очнулся, я позвал их на равную драку, но те отказались. Оказалось, что они сняли видео с камер видеонаблюдения момент удара и отправили "братьям", те ответили "смайликом". Позже это видео мне показал следователь. В части наказания я доверюсь суду и нашему закону. Моральных и материальных претензий к подсудимым не имею. Тем более Ермеккали на следующий день попросил у меня прощения, - сказал мужчина.

Напомним, 10 июня прошлого года стало известно о громком задержании в Уральске. Группу из восьми человек подозревают в вымогательстве в крупном размере. Деньги требовали у владельца одного из рынков города. Задержание проводили сотрудники столичного КНБ. Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы денег и иные вещественные доказательства. Тогда же стало известно, что среди задержанных фигурируют известные спортивные деятели.