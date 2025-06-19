Задержаны восемь человек.

В КНБ РК прокомментировали громкое задержание вымогателей в Уральске

10 июня столичные спецслужбы задержали в Уральске группу людей. По предварительной информации, группу из восьми человек подозревают в вымогательстве в крупном размере. Деньги вымогали у владельца одного из рынков города.

Спустя девять дней в КНБ РК все-таки решили прокомментировать произошедшее. По данным следствия, преступную группу действительно подозревают в вымогательстве. Из восьми задержанных двое с санкции суда взяты под стражу.

– Действия этих лиц оказывали негативное воздействие на участников коммерческой деятельности региона, - заявили в КНБ РК.

Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы денег и иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Иную информацию в интересах следствия в КНБ РК разглашать не стали.