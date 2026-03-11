Специалист объяснила, от чего на самом деле зависит потребность организма в жидкости.

Популярная рекомендация выпивать два литра воды в день не является универсальной нормой. Количество жидкости, необходимое человеку, зависит от многих факторов — веса, физической активности, климата и состояния здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Миронова, передает Lady Mail.

По словам специалиста, единой нормы потребления воды не существует, поскольку потребность в жидкости у каждого человека индивидуальна. Она может меняться даже у одного и того же человека в зависимости от образа жизни и состояния здоровья.

В среднем за сутки в организм здорового человека должно поступать около 2,5–2,7 литра жидкости, однако это не только чистая вода. Примерно 1,2–1,5 литра человек получает с напитками, около 1 литра — с пищей, а еще 200–400 мл образуются в организме в процессе обмена веществ.

Врач также отметила, что организм обычно сам регулирует водный баланс через чувство жажды. Однако иногда человек может не ощущать жажду — например, при некоторых неврологических заболеваниях или других нарушениях работы организма.

При этом вода играет важную роль в работе организма: она участвует в терморегуляции, кровообращении и выведении токсинов. Недостаток жидкости может привести к обезвоживанию, а в тяжелых случаях — к серьезным нарушениям работы внутренних органов.

Источник: Lady Mail