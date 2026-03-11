Артефакты обнаружили на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс «Сарайшык».

Специалисты государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык», расположенного в Атырауской области, в этом году обнаружили около 250 артефактов на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс «Сарайшык». Кроме того, выявлены части жилых домов, цитадели и караван-сарая, относящиеся к раннему периоду XIV века. Найденные артефакты относятся к эпохе Золотой Орды, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Вместе с археологическими исследованиями на территории древнего города ведутся работы по реставрации. Построена пешеходная дорожка, созданы комфортные условия для посетителей. Места раскопок реставрируются, продолжается восстановление исторического облика древнего Сарайшыка.

По словам главного инспектора, археолога музея-заповедника «Сарайшык» Айбека Тураровича, в прошлом году на территории Сарайшыка раскопки проводились в пяти местах, где было найдено более 150 артефактов.

— Среди находок — бытовые и декоративные изделия из металла, стекла и кости, а также керамическая посуда. Самым уникальным предметом является бронзовый замок XIV-XV веков, который ранее не встречался в городищах Алтын Орды, — отметил Айбек Турарович.

В настоящее время территория полностью оцифровывается. Перед каждым местом раскопок установлены QR-коды. Туристы могут отсканировать их с помощью мобильного телефона и получить подробную информацию об исторических объектах. Также планируется установить в Сарайшыке памятник Касым хану.

Число туристов, посещающих историческое место, с каждым годом растёт. Если два года назад здесь побывали 18 тысяч человек, то в прошлом году их число достигло 28 тысяч.