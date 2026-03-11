В Актобе сотрудник магазина техники помог предотвратить крупное мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 10 марта менеджер магазина обратил внимание на одного из посетителей. Молодой человек выглядел взволнованным и постоянно разговаривал по телефону.

Сотрудник заподозрил, что парень может находиться под влиянием телефонных мошенников. Он вмешался в ситуацию и выяснил, что его подозрения не были напрасными.

Оказалось, что молодой человек собирался перевести злоумышленникам 10 миллионов тенге. Кроме того, он планировал продать золотые украшения, которые родители подготовили к семейному торжеству, чтобы передать деньги мошенникам. К тому моменту он уже успел отправить 800 тысяч тенге.

Менеджер позвонил в полицию по номеру 102. До приезда сотрудников он уговаривал посетителя прекратить разговор и не выполнять указания неизвестных.

В итоге мошенничество удалось предотвратить. По данным полиции, благодаря действиям сотрудника удалось сохранить деньги и имущество на сумму около 9,2 миллиона тенге.