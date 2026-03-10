МВД утвердило правила учёта и маркировки самокатов для кикшеринговых компаний.

В Казахстане с 1 июля 2026 года арендным электросамокатам начнут присваивать регистрационные номера. Соответствующие правила утвердило Министерство внутренних дел.

Согласно документу, операторы кикшеринга должны будут вести учёт всех электросамокатов. В него включат информацию о марке, модели и годе выпуска транспорта, серийном номере, дате ввода и вывода из эксплуатации, а также данные о техническом обслуживании и ремонте. Кроме того, каждому самокату присвоят регистрационный номер.

Номер необходимо размещать на задней части самоката — над колесом, а также на левой и правой сторонах рулевой стойки. Он должен состоять из латинских букв и не более чем пяти цифр. Менять номер или присваивать его повторно другому самокату запрещено.

Каждый оператор обязан выбрать латинскую букву, которая будет использоваться в регистрационных номерах его техники. Об этом компания должна письменно уведомить другие кикшеринговые сервисы.

— Если в течение пяти рабочих дней от других операторов не поступили возражения относительно использования выбранной буквы, она считается закрепленной за компанией, — говорится в правилах.

После вывода электросамоката из эксплуатации его номер сохраняется в учётной системе оператора. Передавать этот номер другому транспорту нельзя. В случае повреждения или утраты номерного знака компания сможет заменить его на аналогичный.