По делу ведётся расследование.

3 февраля 2026 го д а управлением полиции Уральска начато досудебное расследование по факту вымогательства, совершённого 30 января. Об этом сообщили в прокуратуре ЗКО.

По данным следствия, подозреваемые насильно посадили потерпевшего в автомобиль Toyota Alphard и удерживали его в салоне, передвигаясь по разным адресам города.

— Угрожая расправой, они требовали у мужчины 3 миллиона тенге. При этом у потерпевшего отобрали 18 тысяч тенге и мобильный телефон. Общий материальный ущерб, согласно материалам дела, составил 418 тысяч тенге, — говорится в сообщении надзорного органа.

Первого марта 2026 года действия подозреваемых квалифицировали по статье 194 УК РК «Вымогательство, совершённое группой лиц с применением насилия». Суд санкционировал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей.

— Кроме того, при личном обыске у одного из подозреваемых обнаружено наркотическое вещество. По этому факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, — дополнили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.