Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі посетил предприятия Шатыркуль-Жайсанского кластера в Жамбылской области. В ходе рабочего визита глава компании ознакомился с работой рудников «Жайсан» и «Шатыркуль», посетил Шатыркульскую обогатительную фабрику, а также проверил условия проживания работников в вахтовом поселке и организацию питания.

Шатыркуль-Жайсанский кластер объединяет рудник «Шатыркуль» и Шатыркульскую обогатительную фабрику и является одним из важных производственных объектов компании, вносящих значимый вклад в экономику региона.

Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам дальнейшей эксплуатации Шатыркульской обогатительной фабрики. В связи с завершением договорных обязательств с подрядной организацией управление эксплуатацией предприятия будет осуществляться непосредственно Корпорацией «Казахмыс».

Компания подтвердила готовность принять на работу сотрудников, задействованных в эксплуатации оборудования и обеспечении производственной деятельности фабрики.

При трудоустройстве условия работников не будут ухудшены по сравнению с действующими ранее. Будут сохранены уровень заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, вахтовый режим работы, условия проживания и питания, а также все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан и трудовыми договорами.

– Для нас принципиально важно сохранить профессиональную команду, которая сегодня работает на Шатыркульской фабрике. Эти специалисты обладают опытом и знаниями, необходимыми для стабильной работы предприятия. Мы готовы принять работников в штат с сохранением заработной платы, социальных гарантий, условий проживания и вахтового режима. Наша задача – обеспечить непрерывность производства, сохранить кадровый потенциал и продолжить устойчивое развитие Шатыркуль-Жайсанского кластера, – отметил председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі.

Приём сотрудников будет осуществляться в индивидуальном порядке в соответствии с требованиями трудового законодательства Республики Казахстан.

Принятое решение направлено на обеспечение непрерывности производственного процесса, сохранение кадрового потенциала и поддержание социальной стабильности на предприятии, а также позволит усилить производственную интеграцию Шатыркуль-Жайсанского кластера и обеспечить единые стандарты промышленной безопасности и управления технологическими процессами.

