В одном из магазинов Уральска произошла кража денежных средств из кассы. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщает Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, мужчина воспользовался свободным доступом к кассе, похитил крупную сумму денег и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался стажёр, проходивший практику в этом же магазине.

— Его противоправные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Похищенные денежные средства в сумме 190 тысяч тенге изъяты. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

В полиции также напомнили работодателям о необходимости тщательно проверять сотрудников при приёме на работу, контролировать доступ к денежным средствам и использовать системы видеонаблюдения для предотвращения подобных правонарушений.