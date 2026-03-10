В пригороде Атырау обнаружили тела пропавших детей.

В микрорайоне Геолог, расположенном в пригороде Атырау, обнаружили тела пропавших — Наурыза и Мирамгуль. Они были детьми супругов, ранее убитых в Атырауской области.

Брат и сестра из села Жангелдин числились пропавшими без вести и находились в розыске. Их тела нашли во дворе дома, который ранее арендовал подозреваемый Султан Сарсемалиев вместе со своей супругой.

Сообщается, что накануне Султана Сарсемалиева и его жену Акбаян доставили в Алматы. Мужчина признался в убийстве детей и сообщил следствию, что закопал их тела во дворе дома в микрорайоне Геолог, где ранее проживал.

Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями в хозяйственной постройке на территории дома.

Подозреваемый в убийстве супругов — зять погибших — Султан Сарсемалиев находился в международном розыске. Вместе с ним разыскивали и его супругу Акбаян, 30-летнюю младшую дочь убитой семейной пары. По делу она проходила как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что детей подозреваемого в убийстве передали под защиту государства.

24 февраля в Polisia.kz сообщили, что сотрудники МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК РК.

Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что младшая дочь из пропавшей семьи проходит по делу как подозреваемая.