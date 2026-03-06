Следующее плановое решение по базовой ставке Национальный банк объявит 24 апреля.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором ±1 процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в феврале снизилась до 11,7% против 12,2% в январе, что соответствует прогнозам. В регуляторе отмечают, что на замедление инфляции повлияли умеренно жёсткие денежно-кредитные условия, укрепление тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования и меры по сокращению избыточной ликвидности. Также влияние оказали антиинфляционные меры правительства и Нацбанка, включая мораторий на повышение коммунальных тарифов и рост цен на бензин.

Кроме того, в регуляторе считают, что влияние повышения НДС на инфляцию оказалось ограниченным.

На внешних рынках, по данным Нацбанка, мировые цены на продовольствие продолжают замедляться. При этом в России инфляция остаётся высокой, в странах Евросоюза рост цен остаётся стабильным и низким, а в США инфляция постепенно приближается к целевым показателям.

Также ожидается, что в первой половине года цены на нефть марки Brent могут временно превышать прежние прогнозы из-за сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке. В дальнейшем предполагается постепенное снижение стоимости нефти примерно до 60 долларов за баррель.

— Проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС. Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027–2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования, — говорится в пояснении решения Нацбанка.

В регуляторе добавили, что при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков во втором полугодии может быть рассмотрен вопрос о снижении базовой ставки.

Следующее плановое решение по базовой ставке Национальный банк объявит 24 апреля.