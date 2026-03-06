АО «Қазтеміртранс» является дочерней структурой национальной компании «Қазақстан темір жолы».

В Алматы правоохранительные органы задержали директора алматинского филиала АО «Қазтеміртранс» Акылбека Базенова. В компании подтвердили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Базенова могли задержать при получении крупной взятки. По неподтверждённым данным, речь идёт о сумме около 540 млн тенге, якобы предназначенной за содействие в победе в государственных закупках по охране объектов филиала.

В пресс-службе АО «Қазтеміртранс» сообщили, что компания оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.

— АО «Қазтеміртранс» подтверждает, что в настоящее время компетентными правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Компания оказывает всестороннее содействие и предоставляет всю необходимую информацию и документы», — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что распространяемая информация о сумме предполагаемой взятки вызывает сомнения.

— В настоящее время между АО «Қазтеміртранс» и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание вышеуказанных услуг завершены (справочно: общий бюджет АО на услуги охраны составляет около 200 млн. тенге, по Алматинскому филиалу на охрану производственных баз в т.г. выделено более 9 млн. тенге, что кратно меньше, чем распространяемая информация о сумме взятки за покровительство в данном направлении), — сообщили в компании.

Остальные обстоятельства дела должны установить следственные органы. В «Қазтеміртранс» также заявили, что придерживаются принципов законности и нулевой терпимости к коррупции.

АО «Қазтеміртранс» является дочерней структурой национальной компании «Қазақстан темір жолы» и продолжает работу в штатном режиме.