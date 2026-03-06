За два месяца в Уральске выявили 70 нарушений при продаже алкоголя в запрещённое время.

Полиция провела рейды по магазинам после роста числа нарушений ПДД, совершённых в состоянии опьянения. Во время проверок сотрудники выявляли факты продажи алкоголя в запрещённые часы и другие нарушения правил торговли. Об этом сообщили в суде ЗКО.

По данным полиции, некоторые продавцы продолжали отпускать алкоголь, несмотря на установленные ограничения. По каждому факту были составлены административные протоколы, материалы направили в суд.

Как сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям Уральска, за два месяца этого года туда поступило 70 дел по статье 200 КоАП РК «Нарушение требований законодательства при реализации алкогольной продукции». Для сравнения: за тот же период прошлого года было всего 26 дел.

По итогам рассмотрения суд вынес решения о наказании по 51 делу, ещё три дела прекратили. Всего рассмотрено 54 материала, ещё 17 находятся на рассмотрении.

Кроме того, в 50 случаях приостановили лицензии на продажу алкоголя, а по четырём делам суд вынес частные постановления.