Ключевые вопросы импорта и экспорта рассмотрели на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли.

В Казахстане приняли ряд решений, касающихся экспорта говядины, картофеля и импорта куриных яиц. Вопросы обсудили на заседании Межведомственной комиссии по внешней торговле под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщили на официальном сайте правительства.

Ограничения на экспорт картофеля вводить не будут

Комиссия рассмотрела ситуацию на рынке картофеля и решила, что вводить временные ограничения на его экспорт сейчас нет необходимости.

По данным правительства, цены на внутреннем рынке стабилизировались, а запасы продукта остаются достаточными.

Экспорт говядины станет доступнее для компаний

Также участники заседания решили смягчить требования для компаний, которые хотят получить квоты на экспорт говядины.

Сейчас механизм распределения квот предусматривает ряд строгих условий — например, наличие собственной откормочной площадки не менее чем на 5 тысяч голов и собственного мясокомбината.

— При принятии решения участники МВК также приняли во внимание комплексный план развития животноводства, утвержденный правительством. Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и открытие новых рынков сбыта казахстанской говядины. Министерство сельского хозяйства внесет соответствующие изменения в действующие правила распределения квот, — пояснили в правительстве.

В то же время власти решили продлить запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС. Ограничение будет действовать и в отношении стран ЕАЭС.

Такая мера, как пояснили в правительстве, направлена на сохранение поголовья и обеспечение отечественных перерабатывающих предприятий сырьём.

Импорт куриных яиц временно запретят

Кроме того, комиссия решила на шесть месяцев ввести запрет на импорт куриных яиц, в том числе из стран ЕАЭС.

— По итогам 2025 года производство куриных пищевых яиц увеличилось на 2,4% и составило 4 568,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигает 98%. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства, — добавили в правительстве.

Ограничения на импорт комплектующих для железной дороги вводить не будут

На заседании также обсудили вопрос о возможном запрете на импорт из третьих стран комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна.

В обсуждении участвовали отечественные производители, компании-производители локомотивов и потребители, в том числе АО «КТЖ».