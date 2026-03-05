В рамках проекта компания Shell направит не менее 100 млн тенге на социально-экономическое развитие региона.

Министерство энергетики и компания Shell Kazakhstan подписали контракт на проведение геологоразведочных работ на участке «Жанатурмыс» в Актюбинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ подписали вице-министр энергетики Ерлан Акбаров и старший вице-президент и председатель концерна Shell в Казахстане Сюзанн Куган.

Согласно условиям соглашения, компания проведёт сейсморазведку, сбор данных и техническую оценку месторождения. Работы будут выполняться в соответствии с действующим законодательством и после получения необходимых разрешений.

В Министерстве энергетики отметили, что реализация проекта позволит укрепить ресурсную базу страны.

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров подчеркнул, что проект направлен на формирование долгосрочных запасов углеводородов и будет способствовать укреплению энергетической безопасности и экономическому развитию Казахстана.

Представители компании Shell, в свою очередь, заявили о намерении продолжать сотрудничество с Казахстаном.

Старший вице-президент и председатель концерна Shell в Казахстане Сюзанн Куган отметила, что подписание контракта подтверждает приверженность компании долгосрочному партнёрству со страной и готовность использовать «глобальный опыт и передовые технологии» для развития геологоразведки.

Участок «Жанатурмыс» площадью 1377 квадратных километров расположен в одном из перспективных нефтегазовых бассейнов страны. Рабочая программа предусматривает проведение 3D-сейсмических исследований, а также возможное бурение глубокой разведочной скважины.

Контракт заключён до 2032 года. В рамках проекта компания Shell направит не менее 100 млн тенге на социально-экономическое развитие региона, где расположен участок.

По данным Минэнерго, в настоящее время в сфере недропользования в Казахстане действует 321 контракт на разведку и добычу углеводородов.