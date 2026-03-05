Мероприятия охватили более шести тысяч иностранцев, зарегистрированных в регионе.

Полицейские провели проверку иностранных граждан, постоянно проживающих в Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.

Контрольные мероприятия охватили более шести тысяч иностранцев, зарегистрированных в регионе. Во время проверки выяснилось, что часть из них фактически не проживает по месту регистрации.

Как уточнили в полиции, некоторые иностранцы длительное время находятся за пределами Казахстана, ещё часть из них переехали в другие регионы страны, однако своевременно не обновили регистрационные данные.

В настоящее время проводится работа по отмене ранее выданных разрешений на постоянное проживание для лиц, нарушивших требования миграционного законодательства. Одновременно принимаются меры для установления их фактического местонахождения и актуализации регистрационных сведений.

По итогам проверки к административной ответственности привлекли шесть владельцев жилья, которые зарегистрировали у себя людей, фактически не проживающих по указанным адресам. Кроме того, к ответственности привлечены 27 иностранных граждан.

В полиции отмечают, что такие проверки проводятся для обеспечения достоверности регистрационного учёта, повышения уровня общественной безопасности и наведения порядка в сфере миграции. Работа в этом направлении продолжается.