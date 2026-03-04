МИД совместно с уполномоченными органами проработал вывозные рейсы для казахстанцев из зоны конфликта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев сообщил на брифинге ведомства, сколько граждан РК в настоящее время находятся в странах Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе.

— На сегодня в Иране находятся 47 граждан РК, в Израиле — 163, в Катаре — более 3 тыс., в ОАЭ — более 4 тыс., в Саудовской Аравии — около 1800 граждан РК. Есть каналы связи с гражданами, находящими в этих странах, с ними поддерживается постоянная связь. Даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации, — сказал Ерлан Жетыбаев.

Он также отметил, что МИД совместно с уполномоченными органами проработал вывозные рейсы для казахстанцев из зоны конфликта.