Синоптики отмечают, что в западных регионах Казахстана погода будет переменчивой, с осадками и усилением ветра.

По данным РГП «Казгидромет», 5 марта в Уральске будет переменная облачность, дождь со снегом, а также туман и гололёд. Ветер юго-западный и западный 9–14 м/с, днём возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха днём составит около 0…-2 °C, а ночью опустится до -6…-8 °C.

В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь со снегом. Ветер будет 7–12 м/с, температура воздуха ночью 0…-2 °C, днём +7…+9 °C.

В Актау ожидается переменная облачность и дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 °C, днём +9…+11 °C.

В Актобе прогнозируют облачную погоду и осадки в виде дождя со снегом, местами возможен гололёд. Ветер южный и юго-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °C, днём 0…+2 °C.