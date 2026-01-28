Влюбленная в жизнь

Наверное, у каждого из нас в окружении есть люди, общение с которыми - всегда в радость. Они отличаются от других невероятной харизмой и жизненной энергией, они щедро дарят свое тепло окружающим и умеют радоваться каждому дню. Таким человеком для меня была и остается Софья Шаймардановна Имангалиева, заслуженный педагог, известная личность в нашей области, удивительная женщина, посвятившая себя служению обществу. В память о ней, в канун ее дня рождения мне бы хотелось поделиться своими воспоминаниями об этом прекрасном человеке, которая была действительно влюблена в жизнь.

Моё знакомство с Софьей Шаймардановной состоялось в Абхазии. В одно время я проживала там и работала в одной компании, глава которой дружила с семьей Имангалиевых. Помню, я тогда была восхищена их искренней дружбой. Позже, уже в Казахстане, я не раз брала у Софьи Шаймардановны интервью уже в качестве журналиста областного телевидения, так и завязалось между нами тесное, душевное общение.

Родилась Софья Шаймардановна 28 января 1933 года в Уральске, в городе, с которым была неразрывно связана вся её жизнь. Здесь она получила образование, найдя свое призвание в педагогике. На протяжении многих лет она проработала директором 35-ой школы, и как мудрый учитель и человеком с большим сердцем заслужила глубокое уважение коллег, учеников и горожан. У неё были добрые, лучистые глаза, искренняя, обаятельная улыбка, приятный голос. Она умела расположить к себе собеседника и всегда была готова прийти на помощь.

У меня осталось много воспоминаний об этой удивительной женщине. Помню, она всегда говорила, что в любой ситуации нужно оставаться Человеком. «Дорога жизни у всех разная, но каждый должен пройти её достойно и честно» - говорила она. А ещё она была активным приверженцем спорта, и всегда говорила, как важно много читать и заниматься спортом. Мне кажется, что у неё в доме был самый сладкий чай и самые вкусные бауырсаки.

Однажды я спросила у неё, почему к ней обращаются Софья Сергеевна, а не Шаймардановна? Оказывается, ее супруг, известный и уважаемый в Уральске предприниматель Даржан Имангалиев когда-то учился в Ленинграде, и Софья Шаймардановна в тот период работала в школе учителем русского языка и литературы. Детям было трудно произносить сложное для них отчество – Шаймардановна, и она решила взять себе отчество - Сергеевна, так как её отца на Украине, где он служил во время войны, называли Сергеем. Кстати, в Ленинграде молодую учительницу сразу же полюбили и очень сильно уважали, видя её безукоризненное отношение к работе. Вскоре ее назначили завучем по воспитательной работе, включив в партийно-правительственную делегацию учителей в Прагу по обмену опытом. А в 1962 году Софью Шаймардановну утвердили доверенным лицом народной артистки СССР, выдающейся прима-балерины Мариинского театра Наталии Дудинской на выборах в Верховный Совет. Работа для Софьи Шаймардановны никогда не была просто обязанностью. Будь то уроки, школьный праздник или какое-то городское мероприятие - она старалась организовать всё с душой, вкладывая в дело все свое сердце. Софья Шаймардановна отличалась редкой готовностью помогать другим. Щедрость души, искренний интерес к судьбам молодых людей, а также стремление развивать спорт и внедрять в общественные массы идею здорового образа жизни стали важной частью её жизненной миссии.

И даже выйдя на пенсию, она не замедлила ритм жизни. Напротив, с огромным энтузиазмом и удовольствием занялась организацией мероприятий, поездок и встреч для молодёжи и учителей, вовлекая всё больше людей в насыщенную общественную жизнь. Она возила группы уральских школьников на фестивали в Италию, а для учителей-пенсионеров устраивала туры по окрестностям Уральска и по городам России. Она была прекрасным оратором, интеллектуалом, интересным собеседником и тонким психологом. Именно поэтому к ней тянулись люди из самых разных сфер. Её доброта и отзывчивость вдохновляли многих, а привычка жить легко и позитивно – восхищала абсолютно всех.

Софья Шаймардановна принимала активное участие в культурной и социальной жизни не только Уральска, но и за его пределами. К примеру, очень много сил и души она вложила в продвижение выставки «Expo Astana–2017», веря в важность открытости и диалога между странами и культурами.

С сентября 2014 года и до конца своей жизни Софья Шаймардановна возглавляла ТОО «Тлеш». В период этой работы была отмечена Международным оргкомитетом по общественным наградам и званиям, и в Астане ей торжественно был вручён орден с нагрудным знаком «Почётный гражданин Казахстана». А в 2019 году в рамках международного социально-экономического проекта ей было присвоено звание «Почётный гражданин Евразийского союза государств» с вручением нагрудного знака в Москве. Это стало свидетельством признания её вклада в трудовую и общественную международную деятельность.

Софья Шаймардановна вместе с супругом воспитали прекрасную дочь Ларису. Родители передали ей свои главные ценности - любовь к людям, научили быть ответственной за свою жизнь и всегда занимать активную жизненную позицию. Очень приятно, что Лариса такая же, как и родители, энергичный и общительный человек, несущий людям радость и душевное тепло. Она живёт с супругом Серджио в Италии, но активно поддерживает связь с родиной. Вместе они организуют различные мероприятия, объединяющие наши страны.

Софья Шаймардановна ушла из жизни в 2021 году, но для многих она жива по сей день, жива в воспоминаниях и в делах, результаты которых мы видим сегодня. Она умела радоваться каждому дню и щедро делилась этой радостью с окружающими. Именно такой её будут помнить. Светлая память о человеке, настолько любившей жизнь и свое дело навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел счастье знать её и работать рядом с ней.

Татьяна Рудаметова