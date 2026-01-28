Мошенники оформили онлайн-кредит на жительницу Казахстана и перевели деньги на чужой счёт. Вернуть миллион тенге удалось только через суд — спор был урегулирован с участием банка в порядке медиации.

Пожилая жительница Уральска стала жертвой интернет-мошенников. Неизвестные, получив доступ к её мобильному телефону, обманом оформили на неё онлайн-кредит на один миллион тенге. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что кредитные средства поступили на банковский счёт другого человека. Как установили следственные органы, мошенники открыли счёт на его имя и использовали его для перевода и обналичивания похищенных денег.

Пострадавшая расценила сложившуюся ситуацию как неосновательное обогащение и обратилась в суд с гражданским иском о взыскании всей суммы. Ответчик свою вину отрицал, заявив, что к мошенничеству отношения не имеет.

Для объективного рассмотрения дела суд привлёк в качестве соответчика банк. Финансовому учреждению поручили предоставить данные по счёту ответчика, включая фото- и видеофиксацию, сведения о верификации и биометрической идентификации.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению и подали ходатайство об урегулировании спора в порядке медиации. Согласно договорённостям, банк обязался выплатить истице один миллион тенге, а также 100 тысяч тенге в счёт судебных расходов. Взамен женщина отказалась от дальнейших требований к ответчикам.

Суд утвердил медиативное соглашение, прекратил производство по делу и постановил вернуть пенсионерке ранее уплаченную государственную пошлину.