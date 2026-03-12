Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал публикации о якобы притеснении русского языка в проекте новой Конституции.

На III республиканском форуме депутатов маслихатов он заявил, что подобные заявления делают люди, которые плохо разбираются в теме. По его словам, многие из них сами пишут тексты с грамматическими ошибками, хотя утверждают, что защищают русский язык.

Также, по словам президента, в связи с предложением установить специальный правовой режим для отдельных территорий и «городов ускоренного развития» появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны. Однако такие серьёзные обвинения, считает глава государства, исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт.

— Кстати, это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками. Их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают, — высказался президент.

Токаев подчеркнул, что проект Конституции опубликован на казахском и русском языках, и оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.